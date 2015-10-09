Источник: фамилию Калмурзы уже записали в дорогой блокнотик после ЛЧ

Российский журналист Александр Троицкий высказался о матче "Кайрата" против "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

"Да, "Кайрат" проиграл "Спортингу" в гостях 1:4. Но, например, с таким же счётом "Монако" вчера уступил "Брюгге", а "Галатасарай" и вовсе был разгромлен "Айнтрахтом" 1:5.

Уверен, что "Кайрату" не стоит зацикливаться на этом поражении, а нужно идти дальше. Мало кто верил, что удастся увезти очки из Португалии.

На данный момент главной проблемой "Кайрата" вижу перебор качественных вратарей. Стоило сломаться Заруцкому, как раскрылись сначала Анарбеков, а теперь и Шерхан Калмурза, который прекрасно отработал игру в Лиссабоне и стал вторым по возрасту вратарём, которому удалось отбить пенальти в групповом раунде ЛЧ после кипера "Бенфики" Милы Свилара. Да и в целом Шерхан стал лучшим игроком своей команды в прошедшем матче, совершил несколько сейвов с игры.

Я вас уверяю, кому надо, уже записали фамилию "Калмурза" в свой красивый и дорогой блокнотик", - написал он в своём телеграм-канале.