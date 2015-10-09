Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 17:40
 

В России "отменили" провал "Кайрата" в Лиссабоне

  Комментарии

Поделиться
В России "отменили" провал "Кайрата" в Лиссабоне ©ФК "Кайрат"

Российский сайт "Футбол на Куличках" разобрал матч "Кайрата" против "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Поделиться

Российский сайт "Футбол на Куличках" разобрал матч "Кайрата" против "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев со счётом 4:1, но ФНК не считает, что казахстанский клуб провалил игру.

Едва не дотерпели до перерыва

"Кайрат" дебютировал на общем этапе Лиги чемпионов с крупного поражения. "Спортинг" в Лиссабоне ожидаемо добился успеха, однако алматинцы не провалили игру, как может показаться, глядя на итоговый счёт.

Гости едва не дотерпели до перерыва. "Спортинг" в первом тайме заметно поддавливал и мог открыть счёт уже на 5-й минуте, но гостей после удара Педру Гонсалвеша спас Шерхан Калмырза. Более того, очень скоро 18-летний голкипер "Кайрата" отразил пенальти в исполнении Мортена Юльманна, который пробил с "точки" очень неудачно. До перерыва "Спортинг" упустил ещё пару моментов и смог отличиться лишь на 44-й минуте – это Франсишку Тринкан из-за штрафной пробил точно в дальнюю "девятку".

Гости отсиживались в обороне

Нельзя сказать, что алматинцы отсиживались в обороне – гости отвечали своими выпадами, и в начале второго тайма у "Кайрата" было несколько опасных подходов, но свои шансы казахстанский клуб не реализовал. Впрочем, самый опасный момент на этом отрезке создали хозяева – Луис Суарес угодил в перекладину.

Рафаэль Уразбахтин не спешил с заменами – из-за травм у гостей была совсем небольшая обойма, и в середине второго тайма алматинцы посыпались. Сначала Тринкан оформил дуль, вновь направив мяч в дальний верхний угол, а затем свои фамилии на табло занесли Алиссон Сантос и Джовани Кенда. Три гола "Спортинга" во втором тайме уместились всего в три минуты. Игра была хозяевами сделана, хотя впоследствии Тринкан мог сделать и хет-трик. Но в концовке встречи забили не хозяева, а гости – отличился вышедший на замену Эдмилсон.

Алматинцы получили неоценимый опыт

Так что первого гола своей команды в Лиге чемпионов болельщикам "Кайрата" долго ждать не пришлось. Алматинцы в Лиссабоне получили неоценимый опыт, а "Спортинг" набрал важные три очка. Но всё на общем этапе Лиги чемпионов только начинается, - пишет ФНК.

Ранее Transfermarkt назвал героя "Кайрата" и показал разницу в составах со "Спортингом". А источник сообщил, что "фамилию Калмурзы уже записали в красивый и дорогой блокнотик".

Расписание следующих матчей "Кайрата" в ЛЧ

  • 30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

    • Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

    Участник И В Н П М О
    1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
    2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
    3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
    4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
    5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
    6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
    7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
    8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
    9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
    10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
    11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
    12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
    13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
    14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
    15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
    16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
    17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
    18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
    19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
    20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
    21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
    22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
    23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
    24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
    25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
    26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
    27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
    28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
    29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
    30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
    31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
    32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
    33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
    34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
    35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
    36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

    Перейти на страницу турнирной таблицы →

    Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
    21 сентября 20:30   •   не начат
    Арсенал
    Арсенал
    (Лондон)
    - : -
    Манчестер Сити
    Манчестер Сити
    (Манчестер)
    Кто победит в основное время?
    Арсенал
    Ничья
    Манчестер Сити
    Проголосовало 6 человек

    Реклама

    Живи спортом!