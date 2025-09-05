Центральный стадион Алматы соответствует стандартам УЕФА, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

30 сентября на алматинской арене в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют "Кайрат" и мадридский "Реал".

Центральный стадион Алматы отвечает требованиям УЕФА: футбольное поле, система освещения, раздевалки, зоны для команд и арбитров полностью прошли аттестацию и позволяют проводить матчи международного уровня.

Отдельные недостатки, такие как ранее встречавшиеся поломанные сиденья или устаревшие туалеты, связаны как с возрастом арены, так и с недобросовестным отношением части посетителей. После каждого матча проводится ревизия и замена кресел, так как значительная их часть регулярно выходит из строя.

На сегодняшний день эти вопросы находятся под особым контролем - уже проведены работы по замене и восстановлению кресел, благоустройству территории.

Если ранее в санитарно-гигиенических узлах выполнялся лишь косметический ремонт, то сейчас начаты работы по их капитальному ремонту.

К предстоящему матчу "Кайрат" - "Реал Мадрид" Центральный стадион будет полностью подготовлен: завершены необходимые мероприятия по благоустройству, усилены меры по клинингу и безопасности, обеспечено соответствие всем международным нормам для проведения матчей самого высокого уровня, - гласит сообщение.

Ранее стали известны приблизительные сроки появления в продаже билетов на этот матч. Кроме того, полиция Алматы предупредила жителей о поддельных билетах на эту игру.

Добавим, что Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов ранее подтвердил, что матч "Кайрат" – "Реал" состоится в Алматы, несмотря на предложения перенести игру в Астану.

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).