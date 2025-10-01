После матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом" футболисты начали обмениваться футболками, передают Vesti.kz.
Разгромом с хет-триком Мбаппе завершился матч "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов
На один из эпизодов иронично отреагировал телеграм-канал "Спорт-Экспресса" про европейский футбол:
"Родриго обменян на Мартыновича с доплатой от "Реала".
Напомним, что после игры первый номер "сливочных" Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата", обменявшись с ним вратарскими свитерами.
После двух туров с разницей мячей 1-9 алматинцы занимают последнее, 36-е место в общей таблице ЛЧ.Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)
