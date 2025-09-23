Официальный сайт "Реала" высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", сообщают Vesti.kz.
Встреча второго тура пройдет 30 сентября в Алматы и начнется в 21:45.
"Команде Хаби Алонсо предстоит насыщенный график, ведь до конца сентября команда проведёт три выездных матча подряд, два из которых - в Ла Лиге на этой неделе.
К сегодняшнему матчу также добавятся дерби на "Метрополитано" в следующую субботу и долгая поездка в Казахстан, где всего через неделю состоится матч с алматинским "Кайратом" в Лиге чемпионов.
Одним словом, три сложных выездных матча закрепят этот впечатляющий старт сезона", - гласит сообщение мадридского клуба.
Напомним, в первом туре "Реал" одержал на своем поле волевую победу над марсельским "Олимпиком" (2:1), а "Кайрат" разгромно проиграл в Португалии "Спортингу" (4:1).