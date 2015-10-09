"Реал" определился с первым игроком на выход после вылета из ЛЧ

После вылета из Лиги чемпионов от "Баварии" руководство "Реала" приступило к чистке состава. Первым "кандидатом на выход" стал защитник Антонио Рюдигер, передают Vesti.kz.

Главное из издания Bild:

• Контракт вряд ли продлят: соглашение немца истекает 30 июня. Несмотря на желание игрока остаться до 2027 года, президент "Реала" Флорентино Перес не предложил ему новый контракт.

• Причины: спад формы, 33-летний возраст и высокая зарплата. Клуб намерен разгрузить ведомость для новых трансферов.

• Реакция команды: Рюдигер уже сообщил о своём уходе партнёрам, в том числе Феде Вальверде.

• Где он продолжит карьеру? У защитника есть два основных пути: денежный контракт в Саудовской Аравии или возвращение в английскую премьер-лигу.

Рюдигер скорее всего покинет Мадрид, сыграв ключевую роль в победах клуба последних лет. В его карьере также были "Челси", "Рома" и "Штутгарт". В нынешнем сезоне он провёл 21 матч и забил один гол.

