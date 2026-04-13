В прямой трансляции ответных игр 1/4 финала ЛЧ изменения: где смотреть матчи?

На этой неделе, 14-15 апреля, определятся полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции ответных матчей 1/4 финала на казахстанском телевидении.

Определённые изменения в сетке вещания есть. Если первые матчи четвертьфинальной стадии показывали телеканалы Qazsport и Qazaqstan, то на сей раз транслировать встречи будет только Qazsport - один матч на телеканале, второй - на сайте телеканала. Также все матчи по традиции покажет и стриминговый сервис "Кинопоиск" по подписке.





Где смотреть ответные матчи 1/4 финала ЛЧ в Казахстане?

Во ночь с 14 на 15 апреля (со вторника на среду) состоятся две игры. "Атлетико" в Мадриде примет "Барселону". Прямая трансляция будет на телеканале Qazsport (комментаторы - Еламан Амиргазы и Виктор Кирилюк), а также на "Кинопоиске". Начало - в 00:00 по казахстанскому времени. Первую игру матрасники выиграли в гостях со счётом 2:0.

В это же время на своём поле английский "Ливерпуль" примет французский ПСЖ. Прямая трансляция будет доступна на сайте телеканала Qazsport (комментаторы - Есей Женисулы и Димаш Тулегенов), а также на "Кинопоиске". Начало - в 00:00. В первой встрече парижане одержали победу дома со счётом 2:0.



В ночь с 15 на 16 апреля (со среды на четверг) пройдут ещё два ответных матча. "Бавария" в Мюнхене примет "Реал Мадрид". Прямая трансляция - на Qazsport (комментаторы - Алимжан Аскар и Дидар Кадыров) и "Кинопоиске" в 00:00. В первой встрече немцы выиграли в гостях со счётом 2:1.

Параллельно в Лондоне "Арсенал" примет португальский "Спортинг". Прямое включение будет на сайте телеканала Qazsport (комментаторы - Олжас Байбосынов и Виктор Кирилюк) и "Кинопоиске" в 00:00. В первой игре англичане добились минимальной победы на выезде - 1:0.



Отметим, что полуфинальные игры пройдут 28-29 апреля и 5-6 мая, а финал состоится в Будапеште (Венгрия) 30 мая.