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Лига чемпионов
Сегодня 08:50
 

Прямая трансляция ответного матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

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Прямая трансляция ответного матча "Кайрата" в Лиге чемпионов ©Depositphotos/rafapress

В ночь на 16 июля "Кайрат" проведёт ответный матч против черногорской "Сутьески" в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

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В ночь на 16 июля "Кайрат" проведёт ответный матч против черногорской "Сутьески" в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Никшиче и начнётся в 00:00 по времени Астаны. Ссылки на прямую трансляцию ближе к стартовому свистку будут доступны здесь.

Напомним, что первый матч в Алматы завершился победой казахстанского клуба со счётом 2:1.

Главным рефери встречи назначен поляк Войцех Мыц.

На линиях его ассистентами станут Бартош Хейниг и Марцин Лисовски. Обязанности четвертого арбитра исполнит Патрик Грицкевич.

За работу системы VAR будет отвечать Павел Малец, в качестве ассистента видеопомощника судьи выступит Павел Пскит.

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Лига чемпионов 2026/27   •   Черногория, Никшич   •   Отборочный раунд 1, мужчины
16 июля 00:00   •   не начат
Сутьеска
Сутьеска
(Никшич)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Сутьеска
Ничья
Кайрат
Проголосовало 67 человек

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