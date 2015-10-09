Прямая трансляция ответного матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

В ночь на 16 июля "Кайрат" проведёт ответный матч против черногорской "Сутьески" в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27, передают Vesti.kz.
Встреча состоится в Никшиче и начнётся в 00:00 по времени Астаны. Ссылки на прямую трансляцию ближе к стартовому свистку будут доступны здесь.
Напомним, что первый матч в Алматы завершился победой казахстанского клуба со счётом 2:1.
Главным рефери встречи назначен поляк Войцех Мыц.
На линиях его ассистентами станут Бартош Хейниг и Марцин Лисовски. Обязанности четвертого арбитра исполнит Патрик Грицкевич.
За работу системы VAR будет отвечать Павел Малец, в качестве ассистента видеопомощника судьи выступит Павел Пскит.
“Кайрат” провёл тренировку перед битвой за Лигу чемпионов (видео)
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