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Кубок Казахстана
Сегодня 21:58
 

Четырьмя голами обернулся матч "Ордабасы" за финал Кубка Казахстана

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Четырьмя голами обернулся матч "Ордабасы" за финал Кубка Казахстана ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" сделал уверенный шаг к выходу в финал Кубка Казахстана, обыграв дома усть-каменогорский "Алтай" в первом полуфинальном матче со счётом 3:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" сделал уверенный шаг к выходу в финал Кубка Казахстана, обыграв дома усть-каменогорский "Алтай" в первом полуфинальном матче со счётом 3:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ордабасы" обеспечил комфортное преимущество

Хозяева открыли счёт уже на 22-й минуте. Первым отличился бразильский вингер Лео Нател, который вывел шымкентцев вперёд.

До перерыва преимущество "Ордабасы" увеличил норвежский нападающий Бьорн Йонсен. На 38-й минуте форвард успешно завершил атаку своей команды и отправил мяч в сетку, сделав счёт 2:0.

Третий гол и ответ "Алтая"

Во втором тайме хозяева продолжили контролировать ход встречи. На 53-й минуте защитник Ги-Марселин Килама довёл преимущество "Ордабасы" до трёх мячей, практически сняв вопросы о победителе первого матча.

Гости сумели избежать крупного поражения лишь в компенсированное время. На 91-й минуте игрок "Алтая" Дмитрий Подстрелов забил гол престижа, установив окончательный счёт — 3:1.

Всё решится в Усть-Каменогорске

Несмотря на уверенную домашнюю победу, судьба путёвки в финал ещё не решена. Ответный полуфинальный матч состоится 19 августа в Усть-Каменогорске, где "Алтай" попытается отыграть отставание в два мяча и сохранить шансы на выход в решающий матч турнира.

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Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 12 4 1 30-12 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Астана 17 8 5 4 25-19 29
4 Окжетпес 17 7 6 4 22-24 27
5 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
6 Улытау 17 7 5 5 14-15 26
7 Актобе 17 7 4 6 22-18 25
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Тобол 17 5 3 9 19-25 18
12 Кайсар 18 3 9 6 13-20 18
13 Каспий 17 5 2 10 15-22 17
14 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
15 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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