Четырьмя голами обернулся матч "Ордабасы" за финал Кубка Казахстана

Шымкентский "Ордабасы" сделал уверенный шаг к выходу в финал Кубка Казахстана, обыграв дома усть-каменогорский "Алтай" в первом полуфинальном матче со счётом 3:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ордабасы" обеспечил комфортное преимущество

Хозяева открыли счёт уже на 22-й минуте. Первым отличился бразильский вингер Лео Нател, который вывел шымкентцев вперёд.

До перерыва преимущество "Ордабасы" увеличил норвежский нападающий Бьорн Йонсен. На 38-й минуте форвард успешно завершил атаку своей команды и отправил мяч в сетку, сделав счёт 2:0.

Третий гол и ответ "Алтая"

Во втором тайме хозяева продолжили контролировать ход встречи. На 53-й минуте защитник Ги-Марселин Килама довёл преимущество "Ордабасы" до трёх мячей, практически сняв вопросы о победителе первого матча.

Гости сумели избежать крупного поражения лишь в компенсированное время. На 91-й минуте игрок "Алтая" Дмитрий Подстрелов забил гол престижа, установив окончательный счёт — 3:1.

Всё решится в Усть-Каменогорске

Несмотря на уверенную домашнюю победу, судьба путёвки в финал ещё не решена. Ответный полуфинальный матч состоится 19 августа в Усть-Каменогорске, где "Алтай" попытается отыграть отставание в два мяча и сохранить шансы на выход в решающий матч турнира.

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Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022" Группа A № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16 2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9 3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7 4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2 Группа B № Участник И В Н П М О 1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13 2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10 3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10 4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1 Группа C № Участник И В Н П М О 1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12 2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10 3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8 4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3 Группа D № Участник И В Н П М О 1 Астана 6 3 3 0 17-7 12 2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10 3 Туран 6 1 2 3 5-9 5 4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4 Перейти на страницу турнирной таблицы →