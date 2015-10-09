Четырьмя голами обернулся матч "Ордабасы" за финал Кубка Казахстана

Шымкентский "Ордабасы" сделал уверенный шаг к выходу в финал Кубка Казахстана, обыграв дома усть-каменогорский "Алтай" в первом полуфинальном матче со счётом 3:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Ордабасы" обеспечил комфортное преимущество
Хозяева открыли счёт уже на 22-й минуте. Первым отличился бразильский вингер Лео Нател, который вывел шымкентцев вперёд.
До перерыва преимущество "Ордабасы" увеличил норвежский нападающий Бьорн Йонсен. На 38-й минуте форвард успешно завершил атаку своей команды и отправил мяч в сетку, сделав счёт 2:0.
Третий гол и ответ "Алтая"
Во втором тайме хозяева продолжили контролировать ход встречи. На 53-й минуте защитник Ги-Марселин Килама довёл преимущество "Ордабасы" до трёх мячей, практически сняв вопросы о победителе первого матча.
Гости сумели избежать крупного поражения лишь в компенсированное время. На 91-й минуте игрок "Алтая" Дмитрий Подстрелов забил гол престижа, установив окончательный счёт — 3:1.
Всё решится в Усть-Каменогорске
Несмотря на уверенную домашнюю победу, судьба путёвки в финал ещё не решена. Ответный полуфинальный матч состоится 19 августа в Усть-Каменогорске, где "Алтай" попытается отыграть отставание в два мяча и сохранить шансы на выход в решающий матч турнира.
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