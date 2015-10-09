Алматинский "Кайрат" провел тренировку перед ответным матчем с черногорской "Сутьеской" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Она состоялась в Никшиче (Черногория), где уже в ночь на 16 июля пройдет ответная игра за путевку в следующую стадию турнира.

Неделю назад соперники встречались в Алматы. Тогда "Кайрат" добился непростой победы со счетом 2:1. Несмотря на игровое преимущество хозяев, судьба встречи решилась лишь в добавленное время. Голами в составе алматинцев отметились Лукас Африко и Марк Гуаль, который принес победу эффектным ударом на 90+3-й минуте.

Ответный матч стартует в 00:00 по казахстанскому времени. Победитель двухматчевого противостояния продолжит выступление во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.

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