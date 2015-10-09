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Лига чемпионов
Вчера 23:10
 

"Кайрат" объявил состав на ответный матч Лиги чемпионов

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"Кайрат" объявил состав на ответный матч Лиги чемпионов ©Vesti.kz/Болат Айтмолда.

Алматинский "Кайрат" определился со стартовым составом на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески". Встреча состоится в ночь с 15 на 16 июля на поле соперника, передают Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" определился со стартовым составом на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески". Встреча состоится в ночь с 15 на 16 июля на поле соперника, передают Vesti.kz.

Стартовый состав "Кайрата"

Главный тренер алматинской команды Рафаэль Уразбахтин доверил место в основе следующим футболистам:

  • Анарбеков (вратарь),
  • Мата,
  • Широбоков,
  • Африко,
  • Мрынский,
  • Оксанен,
  • Садыбеков,
  • Юккола,
  • Жоржиньо (капитан),
  • Бекболат,
  • Гуаль.

Где и когда смотреть матч

Поединок пройдет в Черногории. Стартовый свисток прозвучит 16 июля в 00:00 по казахстанскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть по этой ссылке.

С каким преимуществом подходит "Кайрат"

В первом матче, который состоялся в Алматы, "Кайрат" добился победы со счётом 2:1 и получил небольшое преимущество перед ответной встречей.

Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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