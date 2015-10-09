"Кайрат" объявил состав на ответный матч Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" определился со стартовым составом на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески". Встреча состоится в ночь с 15 на 16 июля на поле соперника, передают Vesti.kz.
Стартовый состав "Кайрата"
Главный тренер алматинской команды Рафаэль Уразбахтин доверил место в основе следующим футболистам:
- Анарбеков (вратарь),
- Мата,
- Широбоков,
- Африко,
- Мрынский,
- Оксанен,
- Садыбеков,
- Юккола,
- Жоржиньо (капитан),
- Бекболат,
- Гуаль.
Где и когда смотреть матч
Поединок пройдет в Черногории. Стартовый свисток прозвучит 16 июля в 00:00 по казахстанскому времени.
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть по этой ссылке.
С каким преимуществом подходит "Кайрат"
В первом матче, который состоялся в Алматы, "Кайрат" добился победы со счётом 2:1 и получил небольшое преимущество перед ответной встречей.
Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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