"Кайрат" объявил состав на ответный матч Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" определился со стартовым составом на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески". Встреча состоится в ночь с 15 на 16 июля на поле соперника, передают Vesti.kz.

Стартовый состав "Кайрата"

Главный тренер алматинской команды Рафаэль Уразбахтин доверил место в основе следующим футболистам:

Анарбеков (вратарь),

Мата,

Широбоков,

Африко,

Мрынский,

Оксанен,

Садыбеков,

Юккола,

Жоржиньо (капитан),

Бекболат,

Гуаль.

Где и когда смотреть матч

Поединок пройдет в Черногории. Стартовый свисток прозвучит 16 июля в 00:00 по казахстанскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть по этой ссылке.

С каким преимуществом подходит "Кайрат"

В первом матче, который состоялся в Алматы, "Кайрат" добился победы со счётом 2:1 и получил небольшое преимущество перед ответной встречей.

Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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