"Пишут, что мы доноры очков". Тренер "Кайрата" сделал громкое заявление на Лигу чемпионов

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от дебюта команды в основном этапе Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В первом туре общего этапа ЛЧ "Кайрат" сыграет на выезде с лиссабонским "Спортингом". Встреча состоится в ночь с 18 на 19 сентября и пройдёт в Лиссабоне.

Помимо "Спортинга" команда Уразбахтина сыграет также с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и лондонским "Арсеналом".

"Везде пишут, что в Лиге чемпионов мы — доноры очков. Нас это тоже задевает, мы хотим себя проявить и доказать обратное. Постараемся показать достойную игру. Для нас уже большое событие, что мы попали в Лигу чемпионов. Какого-то давления на нас нет, чувствуем себя спокойно. Будем выходить и демонстрировать свои лучшие качества. Вчерашний матч "Карабаха" с "Бенфикой" доказывает, что всё возможно. Фамилии не играют, играют живые люди. Посмотрим, что у нас получится. Мы оставим все силы со "Спортингом", — сказал Уразбахтин в беседе с "Чемпионатом".

Накануне в первом туре общего этапа Лиги чемпионов "Карабах" отыгрался с 0:2 и вырвал победу над "Бенфикой" (3:2). После игры португальский клуб уволил главного тренера.

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

