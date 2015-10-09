Соперник "Кайрата" дебютировал в Лиге чемпионов и выдал сенсацию

Завершился матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, в котором греческий "Олимпиакос" принимал кипрский "Пафос", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) и завершилась нулевой ничьей. При этом гости с 26-й минуте играли в меньшинстве после удаления нападающего Бруно.

Напомним, "Пафос" является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. Кипрский клуб является соперником алматинского "Кайрата".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).