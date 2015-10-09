Суперкомпьютер оценил шансы "Кайрата" на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Статистическое агентство Оptа рассчитало шансы команд на выход плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, в которой примет участие и алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.

"Кайрат" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Рейтинг возглавил английский "Ливерпуль" (71,1%). Вторым стал лондонский "Арсенал" (67,6%), а тройку замкнул действующий победил Лиги чемпионов - французский "Пари Сен-Жермен" (57,2%).

Что касается "Кайрата", то суперкомпьютер дал ему ноль процентов. Чуть выше вероятность выхода в плей-офф ЛЧ у кипрского "Пафоса" (2,1 процента) и у азербайджанского "Карабаха" (0,3), который накануне сотворил громкую сенсацию на старте Лиги чемпионов.

Также отмечается, что "Кайрат" займёт 36-е, последнее место в общем этапе Лиги чемпионов.

Here are the 2025-26 UEFA Champions League projections by the Opta supercomputer on the day the tournament starts. pic.twitter.com/deCibl305A — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 16, 2025

Напомним, "Кайрат" впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф "Кайрат" сенсационно обыграл "Селтик" в серии пенальти. Основное время ответной встречи, как и в первой игре в Глазго (Шотландия), завершилось нулевой ничьей.

В результате командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти, где точнее оказались футболисты алматинского клуба - 3:2.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). В соперниках такие гранды, как мадридский "Реал", миланский "Интер" и "Арсенал".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).