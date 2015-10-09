"Олимпиакос" прилетел в Астану на матч Лиги чемпионов с "Кайратом"

Футболисты греческого "Олимпиакоса" прилетели в Астану, где проведут матч с алматинским "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча состоится 9 декабря на "Астана Арене" и начнётся в 20:30 по местному времени.

Перед этой игрой "Кайрат" с одним баллом занимает предпоследнее, 35-е место в общей таблице Лиги чемпионов, тогда как "Олимпиакос" с двумя очками располагается на 33-й строчке.

На основном этапе Лиги чемпионов алматинский клуб сыграл вничью с "Пафосом" (0:0) и уступил "Спортингу" (1:4), "Реалу" (0:5), "Интеру" (1:2) и "Копенгагену" (2:3).

Ранее УЕФА объявил решение на домашний матч "Кайрата" в Лиге чемпионов, подробности - по ссылке.

Кто заменит Сатпаева в матче с "Олимпиакосом"? Он пропустит важную игру в Лиге чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!