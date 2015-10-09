"Это матч для всей страны" - легионер "Кайрата" о матче "Кайрата" в Астане

Грузинский полузащитник "Кайрата" Георгий Зария сделал заявление в преддверии битвы с греческим "Олимпиакосом". Это будет шестой матч алматинцев на общем этапе Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

- Мы очень хорошо подготовились, заряжены на игру. Хотим закончить год с хорошим настроением, и мы всё для этого сделаем.

- Матч в Астане - это домашний матч для вас, или же выездной?

- Конечно, для нас это другое поле, но мы играем ради страны, ради казахстанского народа. Этот матч для всей страны. Мы себя здесь чувствуем как дома. Мы готовы сделать всё для победы и ждём завтра болельщиков на трибунах.

Напомним, что матч "Кайрат" - "Олимпиакос" пройдёт уже завтра, 9 декабря, на стадионе "Астана Арена". Игра начнётся в 20:30 по казахстанскому времени.

О матче с "Олимпиакосом" также высказался главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин.

На счету 28-летнего Зарии 28 матчей за "Кайрат" во всех турнирах этого сезона. В них он забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©️

