"Манчестер Сити" стал первой в истории английской командой, проигравшей норвежскому "Буде-Глимту" в крупном европейском турнире, передают Vesti.kz со ссылкой на Stata Football.

"Манчестер Сити" уступил в гостях со счётом 1:3 в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Сити" и отыграл матч до финального свистка.

Результаты "Буде-Глимт" против английских клубов в Лиге Европы/Лиге чемпионов:

◎ Поражение 0:3 от "Арсенала"

◎ Поражение 0:1 от "Арсенала"

◎ Поражение 2:3 от "Манчестер Юнайтед"

◎ Поражение 1:3 от "Тоттенхэма"

◎ Поражение 0:2 от "Тоттенхэма"

◎ Ничья 2:2 с "Тоттенхэмом"

◉ Победа 3:1 над "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" с 13 очками занимает седьмое место в общей таблице Лиги чемпионов, а "Буде-Глимт", набравший шесть баллов, располагается на 27-й позиции.

28 января "Манчестер Сити" примет турецкий "Галатасарай", а "Буде-Глимт" на выезде встретится с мадридским "Атлетико".

