Гвардиола сделал заявление о Хусанове после сенсации "Сити" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" высказался об обороне своей команды после поражения от норвежского "Будё-Глимт" (1:3) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на Championat.asia.

— Можете объяснить, что произошло в первом тайме? Почему команда пропустила два гола за две минуты?

"Да, мы пропустили. В целом матч получился неплохим, но соперник очень хорошо оборонялся. Их быстрые переходы в атаку, игра длинными передачами и особенно действия в полуфлангах доставили нам серьёзные трудности", — заявил Гвардиола.

— Исполнился год с момента, как Абдукодир Хусанов был объявлен игроком "Манчестер Сити". Тогда он совсем не знал английского. Как сейчас он общается с командой? Освоил ли язык?

"Он постепенно, шаг за шагом, всё лучше осваивает язык. Это правда", — поделился каталонский наставник.

— Как вы оцениваете игру оборонительной линии "Манчестер Сити" и, в частности, действия Хусанова в матче?

"Вы знаете, это новые игроки. Кроме того, у нас есть потери на этих позициях. В обороне у нас хватает проблем — так было и в прошлом сезоне. Поэтому в последних матчах нам сложно показывать стабильные результаты", — резюмировал Гвардиола.

"Манчестер Сити", набрав 13 очков, располагается на седьмой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, тогда как "Буде-Глимт" с шестью баллами занимает 27-е место.

В следующем туре турнира команда Хосепа Гвардиолы на своём поле сыграет с турецким "Галатасараем", а норвежский клуб отправится в Мадрид, где встретится с "Атлетико". Оба поединка состоятся 28 января.

Напомним, Абдукодир Хусанов присоединился к "Манчестер Сити" в январе 2025 года, перейдя из французского "Ланса" за 40 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний защитник провёл 15 матчей за "горожан" во всех турнирах.

