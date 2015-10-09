"Кайрат" провел первую тренировку в Астане и представил новичка

Пресс-служба "Кайрата" показала видео с тренировки клуба на стадионе "Астана Арена", сообщают Vesti.kz.

20 января алматинцы сыграют в столице в рамках общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге". Матч пройдет в рамках предпоследнего, седьмого тура розыгрыша. Уже 28 января "желто-черных" ждет выездная встреча с лондонским "Арсеналом"

Кроме того, в составе алматинцев первую тренировку провел бразильский защитник Лукас Африко. Команда устроила новичку традиционный коридор.

Напомним, Африко стал одним из трех новичков "Кайрата" в преддверии сезона-2027. Помимо алматинцы подписали финского полузащитника Якко Оксанен и аргентинского вингера Себастьяна Себальоса.

