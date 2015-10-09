"Кайрат" провел первую тренировку в Астане и представил новичка

Пресс-служба "Кайрата" показала видео с тренировки клуба на стадионе "Астана Арена", сообщают Vesti.kz.
20 января алматинцы сыграют в столице в рамках общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге". Матч пройдет в рамках предпоследнего, седьмого тура розыгрыша. Уже 28 января "желто-черных" ждет выездная встреча с лондонским "Арсеналом"
Кроме того, в составе алматинцев первую тренировку провел бразильский защитник Лукас Африко. Команда устроила новичку традиционный коридор.
Напомним, Африко стал одним из трех новичков "Кайрата" в преддверии сезона-2027. Помимо алматинцы подписали финского полузащитника Якко Оксанен и аргентинского вингера Себастьяна Себальоса.
"Кайрат" совершил исторический трансфер
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Футбол. Контрольные матчи 2026 • Объединённые Арабские Эмираты • Контрольная игра, мужчины
19 января • не начат
Кто победит в основное время?
Кайсар
Ничья
Динамо См
Проголосовало 7 человек
Реклама