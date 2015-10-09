ИИ назвал точный счёт ответного матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

В ночь на 16 июля "Кайрат" проведёт ответный матч против черногорской "Сутьески" в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Встреча в Никшиче начнётся в 00:00 по времени Астаны.

Искусственный интеллект назвал точный счёт матча.

Аналитический разбор от ИИ

Вероятность исходов распределилась следующим образом: победа "Кайрата" - 55%, ничья - 27%, победа "Сутьески" - 18%.

Фактор игрового тонуса: главный козырь казахстанского клуба - разгар внутреннего чемпионата, в то время как черногорцы только вкатываются в сезон через межсезонье. Это даст "Кайрату" физическое преимущество во втором тайме.

Сценарий игры: домашние трибуны погонят "Сутьеску" вперёд, так как после поражения в Алматы (1:2) им необходимо побеждать. Хозяева пойдут на штурм, оголят тылы, чем "Кайрат" и воспользуется на контратаках за счёт высокой квалификации своих нападающих, таких как Марк Гуаль.

Прогноз по таймам: первый тайм, скорее всего, завершится осторожной ничьей 0:0 (как и в первой встрече). Основные события и голы вновь развернутся после 70-й минуты игры.

Основной прогноз: 1:2 - открытая игра в концовке позволит обеим командам отличиться, но класс алматинцев решит исход встречи.

Отметим, что матч обслужит польский рефери Войцех Мыц. Между тем "Кайрат" провёл тренировку перед ответной игрой с "Сутьеской", подробности - здесь.

Прямая трансляция ответного матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

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