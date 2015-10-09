Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 19:08
 

Гврадиола сделал заявление о Хусанове после сенсации "Сити" в Лиге чемпионов

Абдукодир Хусанов.

Главный тренер "Манчестер Сити" высказался об обороне своей команды после поражения от норвежского "Будё-Глимт" (1:3) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на Championat.asia.

— Можете объяснить, что произошло в первом тайме? Почему команда пропустила два гола за две минуты?

"Да, мы пропустили. В целом матч получился неплохим, но соперник очень хорошо оборонялся. Их быстрые переходы в атаку, игра длинными передачами и особенно действия в полуфлангах доставили нам серьёзные трудности", — заявил Гвардиола.

— Исполнился год с момента, как Абдукодир Хусанов был объявлен игроком "Манчестер Сити". Тогда он совсем не знал английского. Как сейчас он общается с командой? Освоил ли язык?

"Он постепенно, шаг за шагом, всё лучше осваивает язык. Это правда", — поделился каталонский наставник.

— Как вы оцениваете игру оборонительной линии "Манчестер Сити" и, в частности, действия Хусанова в матче?

"Вы знаете, это новые игроки. Кроме того, у нас есть потери на этих позициях. В обороне у нас хватает проблем — так было и в прошлом сезоне. Поэтому в последних матчах нам сложно показывать стабильные результаты", — резюмировал Гвардиола.

"Манчестер Сити", набрав 13 очков, располагается на седьмой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, тогда как "Буде-Глимт" с шестью баллами занимает 27-е место.

В следующем туре турнира команда Хосепа Гвардиолы на своём поле сыграет с турецким "Галатасараем", а норвежский клуб отправится в Мадрид, где встретится с "Атлетико". Оба поединка состоятся 28 января.

Напомним, Абдукодир Хусанов присоединился к "Манчестер Сити" в январе 2025 года, перейдя из французского "Ланса" за 40 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний защитник провёл 15 матчей за "горожан" во всех турнирах.

Защитник "Сити" честно высказался об игре в паре с Хусановым

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
3 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
4 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
5 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
6 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
7 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
8 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
9 Интер 7 4 0 3 13-7 12
10 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
11 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
12 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
13 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
14 Челси 6 3 1 2 13-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Байер 7 2 3 2 10-14 9
20 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
23 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
24 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
25 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
26 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
27 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
28 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
29 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
30 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
31 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
32 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
33 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
34 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

