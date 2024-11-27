"Бавария" сильнее ПСЖ, разгромы от "Барсы", "Атлетико", "Арсенала". Главное в Лиге чемпионов

Состоялись матчи первого игрового дня пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. С их результатами знакомят Vesti.kz.

Футболисты "Атлетико" уверенно разобрались на выезде со "Спартой" - 6:0. В составе "матрасников" по дублю оформили Хулиан Альварес (15-я минута, 59-я) и Анхель Корреа (85-я, 89-я), а также отличились Маркос Льоренте (43-я) и Антуан Гризманн (70-я).

"Бавария" оказалась сильнее в родных стенах "Пари Сен-Жермена" - 1:0. Решающий гол на 38-й минуте забил Ким Мин Джэ. При этом парижан подвел часто критикуемый Усман Дембеле, заработавший удаление на 57-й минуте. В численном меньшинстве у команды Луиса Энрике не было шансов спасти матч.

Камбэком с 3:0 обернулся матч "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

"Спортинг" был бит на своем поле "Арсеналом" - 1:5. У "канониров" голы забили Габриэл Мартинелли (7-я), Кай Хаверц (22-я), Габриэл (45+10-я), Букайо Сака (65-я с пенальти) и Леандро Троссар (82-я). У лиссабонцев один мяч отыграл Гонсалу Инасиу (47-я).

"Барселона" одержала домашнюю победу над "Брестом" - 3:0. Каталонский клуб не показал яркой игры, но несмотря на это, добыла 3 очка. Роберт Левандовски записал в свой актив дубль (10-я с пенальти, 90+2-я), а еще один мяч на счету Дани Ольмо (66-я).

Экс-игрок клубов КПЛ забил "Милану" в Лиге чемпионов

"Байер" проехался при своих болельщиках по "Зальцбургу" - 5:0. Слишком односторонней вышла игра, отсюда и такой исход стараниями Флориана Вирца (8-я с пенальти, 30-я), Алехандро Гримальдо (11-я), Патрика Шика (61-я) и Алеша Гарсии (72-я).

"Янг Бойз" ничего не смог противопоставить дома "Аталанте" - 1:6. Игра, по сути, была сделана в первом тайме, когда в ворота хозяев поля влетели четыре мяча. Команда Джан Пьеро Гасперини продолжает успешно выступать на два фронта, на этот раз ей победу обеспечили Матео Ретеги (9-я, 39-я), Шарль Де Кетеларе (28-я, 56-я), Сеад Колашинац (32-я) и Лазар Самарджич (90-я). У швейцарцев гол престижа забил Сильвер Ганвула (11-я).

Результаты матчей пятого тура:

"Спарта" (Чехия) - "Атлетико" (Испания) - 0:6;

"Слован" (Словакия) - "Милан" (Италия) - 2:3;

"Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция) - 1:0;

"Интер" (Италия) - "Лейпциг" (Германия) - 1:0;

"Манчестер Сити" (Англия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 3:3;

"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 1:5;

"Барселона" (Испания) - "Брест" (Франция) - 3:0;

"Байер" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 5:0;

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Аталанта" (Италия) - 1:6.