Игравший в Казахстане футболист сотворил историю в Лиге чемпионов

Братиславский "Слован" дал бой "Милану" (2:3), но не смог избежать домашнего поражения в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В составе хозяев поля результативными действиями отметился экс-игрок "Кайсара" (2019) и "Астаны" (2020-2021) Тигран Барсегян, забивший гол на 24-й минуте и отдавший ассист на Нино Марцелли на 88-й.

По информации Opta Sports, Барсегян – второй армянин в истории, забивший в Лиге чемпионов. Первым был Генрих Мхитарян (7 голов).

"Милан" на данный момент с 9 очками занимает 14-е место в общей таблице Лиги чемпионов, "Слован" без набранных очков находится на предпоследней, 35-й строчке.

В следующем туре, 11 декабря, "Слован" отправится в гости к мадридскому "Атлетико", а "Милан" примет дома сербскую "Црвену Звезду".

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