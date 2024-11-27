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Не потянет еврокубки? Почему "Кайрату" не нужен игрок сборной Узбекистана

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Не потянет еврокубки? Почему "Кайрату" не нужен игрок сборной Узбекистана ©ФК "Кайрат"

Защитник сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев переходил в "Кайрат" в статусе одного из самых именитых новичков лиги, однако оправдать свое реноме в полной степени ему не удалось. Корреспондент Vesti.kz выражает сомнения в целесообразности полноценного выкупа игрока со стороны алматинского клуба. 

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Защитник сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев переходил в "Кайрат" в статусе одного из самых именитых новичков лиги, однако оправдать свое реноме в полной степени ему не удалось. Корреспондент Vesti.kz выражает сомнения в целесообразности полноценного выкупа игрока со стороны алматинского клуба. 

Как известно, Юлдошев перебрался в "Кайрат" на правах аренды из российского клуба "Пари НН". В РПЛ левый латераль перестал играть и это послужило его уходом. Казалось, что "Кайрат" - идеальное место дабы вернуть игровые кондиции и даже прогрессировать. Однако игра Юлдошева оставила неоднозначные впечатления.

На счету латераля из Узбекистана 23 матча во всех турнирах, два гола и четыре ассиста. Статистически все неплохо, но в плане баланса игры к Юлдошеву есть вопросы. 

При частых и активных подключениях в атаку защитник порой не успевал возвращаться на позицию. Та же продуктивность в атаке при этом могла быть выше, но решения Юлдошева в финальной трети далеко не всегда приводили к опасности. 

Неубедительная игра и форма Юлдошева подтверждается и в контексте сборной Узбекистана. Да, защитник сыграл на молодежном чемпионате Азии до 23 лет, где дошел с командой до финала и провел практически все матчи от звонка до звонка. Но на уровне основной сборной Узбекистана он давно не котируется Сречко Катанецом, последний раз за сборную он играл еще в июле прошлого года. И все это в период, когда команда Узбекистана в плотном календаре играет важные матчи в азиатском отборе на ЧМ-2026. 

Наверное, именно это и отражает нынешний уровень Юлдошева. А теперь вопрос, нужно ли "Кайрату" вообще выкупать Юлдошева у "Пари НН"? 

Владелец клуба Кайрат Боранбаев после сезона заявил, что такие переговоры имеют место быть: 

"Пока у большинства легионеров есть контракты, только Юлдошев у нас на правах аренды, мы ведем переговоры, у нас есть право выкупа". 

Но Юлдошев не самый дешевый легионер. Да, хорошего левого защитника в современных условиях рынка отыскать непросто, но есть стойкое ощущение, что игрок из Узбекистана не подходит под еврокубковые задачи клуба. 

Печально, что даже в такой ситуации у "Кайрата" не проявили себя воспитанники, тот же Лев Кургин выходил крайне редко и по сути не составил реальной конкуренции Юлдошеву. А это значит, что "Кайрату" так или иначе необходимо выйти на рынок за левым защитником. 

Фото: ФК "Кайрат"©, UFA.uz©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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