Не потянет еврокубки? Почему "Кайрату" не нужен игрок сборной Узбекистана

Защитник сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев переходил в "Кайрат" в статусе одного из самых именитых новичков лиги, однако оправдать свое реноме в полной степени ему не удалось. Корреспондент Vesti.kz выражает сомнения в целесообразности полноценного выкупа игрока со стороны алматинского клуба.

Как известно, Юлдошев перебрался в "Кайрат" на правах аренды из российского клуба "Пари НН". В РПЛ левый латераль перестал играть и это послужило его уходом. Казалось, что "Кайрат" - идеальное место дабы вернуть игровые кондиции и даже прогрессировать. Однако игра Юлдошева оставила неоднозначные впечатления.

На счету латераля из Узбекистана 23 матча во всех турнирах, два гола и четыре ассиста. Статистически все неплохо, но в плане баланса игры к Юлдошеву есть вопросы.

При частых и активных подключениях в атаку защитник порой не успевал возвращаться на позицию. Та же продуктивность в атаке при этом могла быть выше, но решения Юлдошева в финальной трети далеко не всегда приводили к опасности.

Неубедительная игра и форма Юлдошева подтверждается и в контексте сборной Узбекистана. Да, защитник сыграл на молодежном чемпионате Азии до 23 лет, где дошел с командой до финала и провел практически все матчи от звонка до звонка. Но на уровне основной сборной Узбекистана он давно не котируется Сречко Катанецом, последний раз за сборную он играл еще в июле прошлого года. И все это в период, когда команда Узбекистана в плотном календаре играет важные матчи в азиатском отборе на ЧМ-2026.

Наверное, именно это и отражает нынешний уровень Юлдошева. А теперь вопрос, нужно ли "Кайрату" вообще выкупать Юлдошева у "Пари НН"?

Владелец клуба Кайрат Боранбаев после сезона заявил, что такие переговоры имеют место быть:

"Пока у большинства легионеров есть контракты, только Юлдошев у нас на правах аренды, мы ведем переговоры, у нас есть право выкупа".

Но Юлдошев не самый дешевый легионер. Да, хорошего левого защитника в современных условиях рынка отыскать непросто, но есть стойкое ощущение, что игрок из Узбекистана не подходит под еврокубковые задачи клуба.

Печально, что даже в такой ситуации у "Кайрата" не проявили себя воспитанники, тот же Лев Кургин выходил крайне редко и по сути не составил реальной конкуренции Юлдошеву. А это значит, что "Кайрату" так или иначе необходимо выйти на рынок за левым защитником.

Фото: ФК "Кайрат"©, UFA.uz©