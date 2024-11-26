Экс-игрок клубов КПЛ забил "Милану" в Лиге чемпионов

Словацкий "Слован" в рамках общего этапа Лиги чемпионов принимает на своем поле итальянский "Милан", сообщают Vesti.kz.

По итогам первого тайма матча в Братиславе счет 1:1. Гости первыми вышли вперед на 21-й минуте после гола Кристиана Пулишича.

На 24-й минуте экс-игрок "Кайсара" и "Астаны" Тигран Барсегян восстановил равновесие.

Отметим, что "Слован" тренирует экс-наставник "Кайрата" Владимир Вайсс. Также, в словацком клубе выступает уроженец Казахстана Юрий Медведев и экс-игрок карагандинского "Шахтера" словак Юлиус Сзоке.

По ходу текущего розыгрыша Лиги чемпионов словацкий клуб еще не побеждал в основном этапе турнира.

Ранее, "Слован" уступил на выезде шотландскому "Селтику" (5:1) и испанской "Жироне" (2:0), а дома, проиграл английскому "Манчестер Сити" (0:4) и хорватскому "Динамо" (1:4).