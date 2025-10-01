Лига чемпионов
Аршавин оценил поражение "Кайрата" от "Реала" в Лиге чемпионов

Андрей Аршавин. Фото: instagram.com/andrey.arshavin10©

Экс-футболист "Зенита", "Арсенала", "Кайрата" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение алматинского клуба от "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Кайратовцы проиграли на своём поле со счётом 0:5.

"Кайрат" старался, молодцы! Но, мне кажется, то, что предполагалось перед встречей, всё-таки свершилось. Начало было за "Кайратом", а потом "Реал" освоился, прибрал мячик к своим ногам, рукам и реализовал свой класс по мере того, как игроки "Кайрата" уставали.

Вот такое резюме, но праздник всё равно удался. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли сегодня на стадион", - цитирует Аршавина "Чемпионат".

"Кайрат" с разницей мячей 1-9 занимает последнее, 36-е место в общей таблице ЛЧ. Следующий матч подопечные Рафаэля Уразбахтина проведут дома с кипрским "Пафосом" 21 октября.

Ранее Родриго "обменяли" на игрока "Кайрата" с доплатой от "Реала", а Мбаппе уделал Роналду за матч с алматинским клубом и вошёл в историю.

Тем временем Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" после 5:0 в Алматы.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в ЛЧ

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

