Экс-футболист "Зенита", "Арсенала", "Кайрата" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение алматинского клуба от "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Кайратовцы проиграли на своём поле со счётом 0:5.

"Кайрат" старался, молодцы! Но, мне кажется, то, что предполагалось перед встречей, всё-таки свершилось. Начало было за "Кайратом", а потом "Реал" освоился, прибрал мячик к своим ногам, рукам и реализовал свой класс по мере того, как игроки "Кайрата" уставали. Вот такое резюме, но праздник всё равно удался. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли сегодня на стадион", - цитирует Аршавина "Чемпионат".

"Кайрат" с разницей мячей 1-9 занимает последнее, 36-е место в общей таблице ЛЧ. Следующий матч подопечные Рафаэля Уразбахтина проведут дома с кипрским "Пафосом" 21 октября.

Ранее Родриго "обменяли" на игрока "Кайрата" с доплатой от "Реала", а Мбаппе уделал Роналду за матч с алматинским клубом и вошёл в историю.

Тем временем Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" после 5:0 в Алматы.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в ЛЧ

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

