Анчелотти сообщил тревожные новости перед матчем ЛЧ

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Сегодня 15:30
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Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил повреждение во время матча 12-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (0:0). Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти, передают Vesti.kz

"У Беллингема проблема с плечом. В понедельник он пройдет медицинское обследование. Надеюсь, он сможет сыграть в среду против "Браги" в Лиге чемпионов", - сказал Анчелотти.

20-летний Беллингем провел 11 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги, забил 10 голов и отдал 2 голевых паса.

Матч четвертого тура группового этапа ЛЧ "Реал" - "Брага" пройдет 8 ноября в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". 

"Реал" лидирует в квартете C, набрав девять очков после трех туров. За ним идут "Наполи" (6), "Брага" (3), "Унион" (0).

Метки:
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