18-летний вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза обратился к бельгийскому голкиперу мадридского "Реала" Тибо Куртуа после очного матча в общем этапе Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Калмурза обратился к Куртуа после матча "Кайрат" - "Реал"

В своих социальных сетях воспитанник алматинского клуба опубликовал совместную фотографию с 33-летней звездой "сливочных" и написал:

"Великий человек. Спасибо за этот опыт, Тибо Куртуа".

Бельгиец не пропустил слова юного футболиста, ответив:

"Продолжай усердно работать! Удачи".

Отметим, что ранее сам Куртуа, который в этой встрече носил капитанскую повязку, поделился фотографией с Калмурза, отметив казахстанца.

Напомним, встреча между "Кайратом" и "Реалом" прошла в рамках второго тура общего этапа главного еврокубка в Алматы и завершилась победой "королевского клуба" со счётом 5:0.

Кто такой Шерхан Калмурза?

Примечательно, что эта встреча стала лишь четвертой для Шерхана во взрослом футболе. Он является третьим голкипером "жёлто-чёрных", однако из-за травм вратарей сборной Казахстана Александра Зарцукого и Темирлана Анарбекова 18-летнему игроку пришлось встать на защиту ворот родной команды.

Что ждёт "Кайрат" после поражения "Реалу" в Лиге чемпионов?

В третьем туре турнира "сливочные" 22 октября в Испании встретятся с туринским "Ювентусом", а "Кайрат" днём ранее, 21 октября, сыграет дома против кипрского "Пафоса".

После двух проведённых матчей "Реал" с шестью очками возглавляет общий зачёт Лиги чемпионов, тогда как подопечные Рафаэля Уразбахтина остаются без набранных баллов и занимают последнее, 36-е место в таблице.

