Лига чемпионов
18-летний игрок "Кайрата" обратился к капитану "Реала" и получил ответ

18-летний игрок "Кайрата" обратился к капитану "Реала" и получил ответ Шерхан Калмурза. Фото: Улан Кенжегалиев/Vesti.kz©

18-летний вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза обратился к бельгийскому голкиперу мадридского "Реала" Тибо Куртуа после очного матча в общем этапе Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Калмурза обратился к Куртуа после матча "Кайрат" - "Реал"

В своих социальных сетях воспитанник алматинского клуба опубликовал совместную фотографию с 33-летней звездой "сливочных" и написал:

"Великий человек. Спасибо за этот опыт, Тибо Куртуа".

Бельгиец не пропустил слова юного футболиста, ответив:

"Продолжай усердно работать! Удачи".

Отметим, что ранее сам Куртуа, который в этой встрече носил капитанскую повязку, поделился фотографией с Калмурза, отметив казахстанца.

Напомним, встреча между "Кайратом" и "Реалом" прошла в рамках второго тура общего этапа главного еврокубка в Алматы и завершилась победой "королевского клуба" со счётом 5:0.

Кто такой Шерхан Калмурза?

Примечательно, что эта встреча стала лишь четвертой для Шерхана во взрослом футболе. Он является третьим голкипером "жёлто-чёрных", однако из-за травм вратарей сборной Казахстана Александра Зарцукого и Темирлана Анарбекова 18-летнему игроку пришлось встать на защиту ворот родной команды.

Что ждёт "Кайрат" после поражения "Реалу" в Лиге чемпионов?

В третьем туре турнира "сливочные" 22 октября в Испании встретятся с туринским "Ювентусом", а "Кайрат" днём ранее, 21 октября, сыграет дома против кипрского "Пафоса".

После двух проведённых матчей "Реал" с шестью очками возглавляет общий зачёт Лиги чемпионов, тогда как подопечные Рафаэля Уразбахтина остаются без набранных баллов и занимают последнее, 36-е место в таблице.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Германия, Дортмунд   •   Общий этап, мужчины
2 октября 00:00   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д
Ничья
Атлетик
Проголосовало 4 человек

