"Карабах" обыграл соперника "Кайрата" и вошел в число лидеров Лиги чемпионов

Азербайджанский "Карабах" одержал вторую победу в рамках общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В рамках второго тура общего этапа турнира азербайджанский клуб принимал в Баку датский "Копенгаген". Подопечные Гурбана Гурбанова порадовали местных болельщиков уверенной победой - 2:0.

Счёт в матче открыл Абделла Зубир на 28-й минуте, а ближе к концовке встречи Эммануэль Аддай снял все вопросы о победителе, забив второй мяч.

Благодаря этому успеху "Карабах" с шестью очками закрепился в лидирующей группе турнирной таблицы, в то время как "Копенгаген" остаётся в числе аутсайдеров с одним очком.

В следующем туре азербайджанская команда 22 октября отправится в Бильбао на матч с "Атлетиком", а датчан 21 октября ждёт домашняя встреча против дортмундской "Боруссии".

Напомним, "Копенгаген" является соперником "Кайрата". В матче пятого тура, который состоится 26 ноября, датчане примут алматинцев на своем поле.