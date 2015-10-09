Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
"Боруссия" учинила разгром, а обидчик "Кайрата" проиграл в Лиге чемпионов

"Боруссия" учинила разгром, а обидчик "Кайрата" проиграл в Лиге чемпионов

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов состоялись несколько интересных матчей, которые принесли командам важные очки и перемены в таблице, передают Vesti.kz.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов состоялись несколько интересных матчей, которые принесли командам важные очки и перемены в таблице, передают Vesti.kz.

"Наполи" – "Спортинг" (2:1)

На 36-й минуте счет открыл новичок итальянского клуба, датский форвард Расмус Хёйлунн. Во втором тайме на 62-й минуте ответил вышедший на замену колумбийский нападающий Луис Суарес. Однако на 79-й минуте Хёйлунн оформил дубль, принесший "Наполи" первые три очка в турнире.

В первом туре неаполитанцы уступили "Манчестер Сити" 0:2. После двух туров "Наполи" с 3 очками занимает 16-е место, а "Спортинг" также с 3 баллами на 14-й позиции после победы над "Кайратом" (4:1) в первом туре.

"Вильярреал" – "Ювентус" (2:2)

Открытие счёта произошло на 18-й минуте – грузинский нападающий "Вильярреала" Жорж Микаутадзе вывел хозяев вперёд. В начале второго тайма на 49-й минуте защитник "Ювентуса" Федерико Гатти сравнял счет. Через семь минут форвард "Ювентуса" Франсишку Консейсау вывел гостей вперёд, но на 56-й минуте защитник "Вильярреала" Ренато Вейга вновь восстановил равновесие.

После двух туров "Вильярреал" с 1 очком занимает 26-е место, "Ювентус" с 2 очками идет на 23-м месте. В первом туре "Вильярреал" проиграл "Тоттенхэму" 0:1, а "Ювентус" сыграл вничью 4:4 с дортмундской "Боруссией".

"Байер" – ПСВ (1:1)

Открытие счёта произошло на 65-й минуте – нападающий "Байера" Кристиан Мишель Кофане. На 72-й минуте полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари сравнял счет.

После двух туров "Байер" с 2 очками занимает 25-е место, а ПСВ с 1 очком идет на 27-й позиции. В первом туре "Байер" сыграл вничью 2:2 с "Копенгагеном", а ПСВ уступил бельгийскому "Юниону" 1:3.

"Боруссия Дортмунд" – "Атлетик" (4:1)

На 28-й минуте сделал полузащитник "Боруссии" Даниель Свенссон открыл счёт. На 50-й минуте счет удвоил Карни Чуквуэмека, а на 61-й минуте гол за "Атлетик" забил нападающий Горка Гурусета. В концовке матча хозяева оформили два точных удара: на 82-й минуте Серу Гирасси и на 91-й минуте Юлиан Брандт.

Таким образом, "Боруссия" с 4 очками занимает 7-е место, а "Атлетик" с 0 очками идет на 34-й позиции. В первом туре "Боруссия" сыграла вничью 4:4 с "Ювентусом", а "Атлетик" уступил "Арсеналу" 0:2.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 ПСЖ 2 2 0 0 6-1 6
4 Интер 2 2 0 0 5-0 6
5 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
6 Карабах 2 2 0 0 5-2 6
7 Боруссия-09 Д 2 1 1 0 8-5 4
8 Манчестер Сити 2 1 1 0 4-2 4
9 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
10 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
11 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
12 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
13 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
14 Спортинг Л 2 1 0 1 5-3 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Барселона 2 1 0 1 3-3 3
17 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
18 Челси 2 1 0 1 2-3 3
19 Наполи 2 1 0 1 2-3 3
20 Юнион Сент-Жилуаз 2 1 0 1 3-5 3
21 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
22 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
23 Ювентус 2 0 2 0 6-6 2
24 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
25 Байер 2 0 2 0 3-3 2
26 Вильярреал 2 0 1 1 2-3 1
27 Копенгаген 2 0 1 1 2-4 1
28 ПСВ Эйндховен 2 0 1 1 2-4 1
29 Олимпиакос 2 0 1 1 0-2 1
30 Монако ФК 2 0 1 1 3-6 1
31 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
32 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
33 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
34 Атлетик 2 0 0 2 1-6 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

