"Боруссия" учинила разгром, а обидчик "Кайрата" проиграл в Лиге чемпионов

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов состоялись несколько интересных матчей, которые принесли командам важные очки и перемены в таблице, передают Vesti.kz.

На 36-й минуте счет открыл новичок итальянского клуба, датский форвард Расмус Хёйлунн. Во втором тайме на 62-й минуте ответил вышедший на замену колумбийский нападающий Луис Суарес. Однако на 79-й минуте Хёйлунн оформил дубль, принесший "Наполи" первые три очка в турнире.

В первом туре неаполитанцы уступили "Манчестер Сити" 0:2. После двух туров "Наполи" с 3 очками занимает 16-е место, а "Спортинг" также с 3 баллами на 14-й позиции после победы над "Кайратом" (4:1) в первом туре.

Открытие счёта произошло на 18-й минуте – грузинский нападающий "Вильярреала" Жорж Микаутадзе вывел хозяев вперёд. В начале второго тайма на 49-й минуте защитник "Ювентуса" Федерико Гатти сравнял счет. Через семь минут форвард "Ювентуса" Франсишку Консейсау вывел гостей вперёд, но на 56-й минуте защитник "Вильярреала" Ренато Вейга вновь восстановил равновесие.

После двух туров "Вильярреал" с 1 очком занимает 26-е место, "Ювентус" с 2 очками идет на 23-м месте. В первом туре "Вильярреал" проиграл "Тоттенхэму" 0:1, а "Ювентус" сыграл вничью 4:4 с дортмундской "Боруссией".

Открытие счёта произошло на 65-й минуте – нападающий "Байера" Кристиан Мишель Кофане. На 72-й минуте полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари сравнял счет.

После двух туров "Байер" с 2 очками занимает 25-е место, а ПСВ с 1 очком идет на 27-й позиции. В первом туре "Байер" сыграл вничью 2:2 с "Копенгагеном", а ПСВ уступил бельгийскому "Юниону" 1:3.

"Боруссия Дортмунд" – "Атлетик" (4:1)

На 28-й минуте сделал полузащитник "Боруссии" Даниель Свенссон открыл счёт. На 50-й минуте счет удвоил Карни Чуквуэмека, а на 61-й минуте гол за "Атлетик" забил нападающий Горка Гурусета. В концовке матча хозяева оформили два точных удара: на 82-й минуте Серу Гирасси и на 91-й минуте Юлиан Брандт.

Таким образом, "Боруссия" с 4 очками занимает 7-е место, а "Атлетик" с 0 очками идет на 34-й позиции. В первом туре "Боруссия" сыграла вничью 4:4 с "Ювентусом", а "Атлетик" уступил "Арсеналу" 0:2.

