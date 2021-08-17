Новобранцы "Барыса" выбрали игровые номера, под которыми начнут сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). "Девятка" Доуса или "88" Рымарева нашли следующих обладателей. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Свою "двойку" вернул Роман Савченко, который оказался в "Барысе" после командировки в "Сибирь" и "Локомотив". 55-й номер использовал Максим Минеев, но "Барыс" с ним расстался. Другие новички еще могут начать сезон в КХЛ за столичный клуб.
Защитники:
- Олле Альсинг (№9)
"Девятка" связана с именем Джесси Блэкера, но история номера стартовала с другого уроженца Канады - подвижного форварда Тревора Летовски. Его сменил еще один канадский нападающий, который добился статуса звезды - Найджел Доус.
- Эрик Мартинссон (№66).
Не использовался.
- Адиль Бекетаев (№87).
Казахстанский номер. Прежними обладателями были форвард Константин Савенков и защитник Артемий Лакиза.
Форварды:
- Али Касенов (№7).
С этим номером в Лиге стартовал все тот же Лакиза, а затем он перешел во владение другого игрока обороны Максима Семенова.
- Коди Куник (№37).
Еще одна комбинация, которую облюбовали защитники - Евгений Фадеев и Петер Подхрадски.
- Алдияр Нурлан (№79).
Традицию начал форвард Максим Беляев, а затем ее поддержал другой нападающий Михаил Рахманов.
- Кирилл Савицкий (№84).
Не использовался.
- Ансар Шайхмедденов (№88).
Евгений Рымарев, Дамир Рыспаев, Зак Хэмилл и Батырлан Муратов - прежние владельцы номера в "Барысе".
- Кристиан Томас (№92).
Не использовался.
- Алексей Зубов (№98).
Под этим номером одну встречу в КХЛ провел молодой казахстанский форвард Александр Мелихов.
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Добавим, "Барыс" в КХЛ стартует 3 сентября домашним матчем с уфимским "Салаватом Юлаевым".
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