Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Календарь КПЛ-2020
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Хоккей

Максим Семенов

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан Россия
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Действующий
Да
Команды
Казахстан зщ 7
Дата рождения
9 февраля 1984 (36 лет)
Пол
мужской
Рост, см
183
Вес, кг
83
Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20 Барыс 17 0+1 12
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20 Номад 13 1+4 12
Чемпионат Мира 2018/19. Дивизион I группа А Казахстан 5 2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19 Казахстан 2 0+1
Континентальная Хоккейная Лига 2018/19 Барыс 59 1+2 42
Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А Казахстан 5 0+4
Кубок Евровызова. Польша 2018 Казахстан 3 0+1
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18 Казахстан 3
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18 Барыс 55 1+11 22
Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А Казахстан 5 0+1 4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17 Казахстан 2 4
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17 Барыс 70 0+11 72
Зимние Олимпийские игры 2018 Казахстан 3 2
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16 Казахстан 7 1+1 2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16 Казахстан 2 1+0
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16 Барыс 59 2+4 40
Хоккей. Контрольные игры 2015/16 Казахстан 3 0+2
Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А Казахстан 5 0+1
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15 Казахстан 2
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15 Барыс 53 2+4 58
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013/14 Казахстан 7 0+1
Кубок Евровызова 2013/14 Казахстан 3 12
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14 Казахстан 4 1+0
Континентальная Хоккейная Лига 2013/14 Барыс 53 0+8 71
Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А Казахстан 1
Континентальная Хоккейная Лига 2012/13 Атлант Мт 1 2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13 Казахстан 3 0+1
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика