|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Барыс
|17
|0+1
|12
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Номад
|13
|1+4
|12
|Чемпионат Мира 2018/19. Дивизион I группа А
|Казахстан
|5
|2
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан
|2
|0+1
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Барыс
|59
|1+2
|42
|Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А
|Казахстан
|5
|0+4
|Кубок Евровызова. Польша 2018
|Казахстан
|3
|0+1
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан
|3
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Барыс
|55
|1+11
|22
|Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Казахстан
|5
|0+1
|4
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
|Казахстан
|2
|4
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Барыс
|70
|0+11
|72
|Зимние Олимпийские игры 2018
|Казахстан
|3
|2
|Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
|Казахстан
|7
|1+1
|2
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
|Казахстан
|2
|1+0
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Барыс
|59
|2+4
|40
|Хоккей. Контрольные игры 2015/16
|Казахстан
|3
|0+2
|Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
|Казахстан
|5
|0+1
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
|Казахстан
|2
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Барыс
|53
|2+4
|58
|Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013/14
|Казахстан
|7
|0+1
|Кубок Евровызова 2013/14
|Казахстан
|3
|12
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14
|Казахстан
|4
|1+0
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Барыс
|53
|0+8
|71
|Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А
|Казахстан
|1
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Атлант Мт
|1
|2
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
|Казахстан
|3
|0+1