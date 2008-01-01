Он вернулся. Как за "Барыс" сыграл защитник после драки с одноклубником

ХК "Барыс" вернул в состав 23-летнего защитника Никиту Клещенко, который пока не набрал очков в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За два сезона в турнире игрок обороны не выделялся особыми результативными подвигами, а известность получил дракой с одноклубником. Подробнее о возвращении 69-го номера - в материале корреспондента Vesti.kz.
Двухметровый защитник во встрече с "Витязем" провел десятую игру в новом сезоне, но очков пока не набирал. Габаритного хоккеиста в состав ввел Андрей Скабелка в прошлом турнире, и в 23 встречах дебютант отметился двумя голевыми передачами. Получил шанс защитник и при Юрии Михайлисе, но инцидент с дракой на тренировке осложнил его карьеру.
Хоккеист "Барыса" впервые прокомментировал драку с канадским одноклубником
"Барыс" в одном эпизоде потерял сразу двух игроков обороны. А если вспомнить, что помимо Джесси Блэкера, который "спарринговал" с Клещенко, в список травмированных помещен и Даррен Диц, то число достигло трех. Клещенко отправили в фарм-клуб. О продолжении карьеры 23-летнего защитника в "Барысе" можно было забыть, если бы не травмы. Выбыл еще Виктор Сведберг.
15 минут в матче с "Витязем", которые Клещенко отыграл в паре с Леонидом Метальниковым, еще один шанс проявить себя не только на тренировке, но и в матче. Один заблокированный бросок и две минуты в атаке - показатели Никиты в матче. Потенциально двухметровый защитник может играть сильнее, о чем он сам говорил, но пока не может полностью реализовать себя. Драка с Блэкером вернула к нему интерес, а "Барыс" параллельно заиграл интереснее.
В условиях, когда некоторые конкуренты за место в составе выведены из строя, Клещенко и другие дублеры обязаны цепляться за свой шанс. 23-летний Никита провел на льду наименьшее количество времени из шести защитников, которые принимали участие в матче. Если Клещенко не заиграет, то с вопросом "почему?" Никита, у которого есть все для завоевания места в основном составе, должен будет обратиться только к себе.
Этот опасный "Барыс", или как изменилась ситуация для команды Михайлиса в КХЛ после серии побед
Напомним, в следующем встрече "Барыс" 11 декабря сыграет с "Торпедо". Столичный клуб одержал волевую победу над "Витязем" и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ. Игру прокомментировал главный тренер Михайлис, а защитник столичного клуба Леонид Метальников назвал плюсы от драки на тренировке.