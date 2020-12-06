"Драка на тренировке придала нам импульс". Защитник "Барыса" - о ключевом моменте и четвертой кряду победе

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Драка на тренировке придала нам импульс". Защитник "Барыса" - о ключевом моменте и четвертой кряду победе

Также рассказал о настроении в команде.

"Драка на тренировке придала нам импульс". Защитник "Барыса" - о ключевом моменте и четвертой кряду победе
Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
1

Защитник "Барыса" Леонид Метальников прокомментировал волевую победу над "Витязем" (3:2 Б) и рассказал, как команда встрепенулась после скандальной драки на тренировке. Его слова приводит "Шайба.kz".

- Хороший матч. Хорошо, что отыграли, не сдались и довели матч до победы.

- За счет чего удалось перевернуть ход игры и победить?

- Когда мы играли 5 на 3, это был ключевой момент, я так думаю. Когда забили гол, это придало уверенности. Затем начали больше двигаться и лучше играть.

- В серии буллитов что сыграло? Мастерство голкиперов?

- На буллитах вратари хорошо сыграли. Молодцы. Особенно наш.

- Четыре победы подряд. Какое настроение в команде?

- Как ни крути, я думаю, все равно эта драка придала нам импульс и повод, чтобы задуматься, что мы вообще делаем, для чего выходим и как действуем. После этого все начали разговаривать друг с другом, больше работать, а в плане игры выполнять задание. Каждый раз говорим, что мы рабочая команда. Если мало двигаемся, то нам тяжело кого-то обыграть. Когда мы в движении и все выполняем, то нам любая команда по зубам. От этого и пошли победы. Естественно, настроение улучшается, как и атмосфера в коллективе.

- Как оценишь игру Самата Данияра?

- Он хорошо отыграл. Молодец. Мне понравилось. Спокойно, уверенно. Вообще красавчик.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:19
Хоккей

"Драка на тренировке придала нам импульс". Защитник "Барыса" - о ключевом моменте и четвертой кряду победе
Сегодня
21:43
Хоккей

Тренер "Витязя" разобрал обидное поражение от "Барыса"
Сегодня
20:44
Хоккей

Михайлис назвал героя волевой победы "Барыса" с 0:2 и объяснил изменения в составе
Сегодня
19:36
Хоккей

"Барыс" пропустил в большинстве, отыгрался с 0:2 и продлил победную серию в КХЛ
Сегодня
10:48
Хоккей

"С реализацией моментов есть проблемы". КХЛ - о матче "Барыса" с "Витязем"
Сегодня
10:00
Хоккей

Продолжим победную серию? Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Витязь"
Сегодня
07:23
Хоккей

"Взялись за ум". Эксперт сделал прогноз на матч КХЛ "Барыс" - "Витязь"
4 декабря
22:25
Хоккей

"Тяжелая игра для нас". Михайлис поблагодарил хоккеистов "Барыса" после победы над командой Скабелки
4 декабря
22:07
Хоккей

Скабелка разобрал поражение от "Барыса" и ответил на вопрос о возвращении в Казахстан
4 декабря
20:29
Хоккей

Не идеально, но уже лучше. О ключевой слабости в игре "Барыса" в КХЛ
4 декабря
18:58
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч с командой Скабелки
4 декабря
17:04
Хоккей

Им нужно брать Михайлиса. Конкурент "Барыса" проиграл семь матчей и может "помочь" казахстанцам в КХЛ
4 декабря
15:39
Хоккей

Остановить "Локомотив", или как "Барыс" обыгрывал новый клуб Скабелки в КХЛ
4 декабря
12:00
Хоккей

"Команда Михайлиса окончательно выбралась из кризиса". КХЛ - о матче "Барыса" с "Локомотивом"
4 декабря
10:55
Хоккей

Будет третья победа кряду? Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Локомотив"
4 декабря
09:59
Хоккей

"Барыс" лишился ключевого защитника перед матчем КХЛ с "Локомотивом"
4 декабря
09:07
Хоккей

"Будет рубилово". Эксперт сделал прогноз на матч "Барыса" против команды Скабелки в КХЛ
3 декабря
22:16
Хоккей

Блэкер возвращается? Получивший перелом челюсти во время драки на тренировке хоккеист "Барыса" посетил матч КХЛ
3 декабря
20:32
Хоккей

Они ведь так не играют, или почему в новом "Барысе" не работают козыри Скабелки
3 декабря
18:03
Хоккей

Побеждают без Дица, или как в "Барысе" нашли замену самому дорогому игроку клуба в КХЛ
2 декабря
23:02
Хоккей

Хоккеист "Барыса" с опытом игры за сборную Казахстана перешел в российский клуб
2 декабря
21:04
Хоккей

Хоккеист "Барыса" впервые прокомментировал драку с канадским одноклубником
2 декабря
20:24
Хоккей

Мог зажигать у нас, а стал лидером в "Авангарде". Легионер выбрал российский клуб вместо "Барыса"
2 декабря
16:50
Хоккей

Лилья обошел самого Дица. Хотя был близок к уходу из "Барыса", а теперь вышел в лучшие снайперы КХЛ
2 декабря
13:31
Хоккей

Главная задача для "Барыса", или кто основной конкурент Михайлиса в борьбе за Кубок Гагарина
1 декабря
22:49
Хоккей

"Собрать хоккейную пятерку?". Форвард "Барыса" рассказал о рождении четвертого сына
1 декабря
22:09
Хоккей

Хоккеиста, сломавшего на тренировке челюсть Блэкеру, отправили из "Барыса" в "Номад"
1 декабря
20:21
Хоккей

Президент "Барыса" рассказал о вкладе Первого Президента РК в развитие хоккея
1 декабря
20:03
Хоккей

Старченко рассказал о преимуществе "Барыса" в победном матче с "Сочи"
1 декабря
19:42
Хоккей

"Карлссон отыграл здорово". Михайлис похвалил "Барыс" после второй победы подряд
1 декабря
19:25
Хоккей

Капитан "Барыса" вошел в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Названа зарплата
25 ноября
23:32
Хоккей

Форвард "Барыса" Дмитрий Шевченко ответил на вопросы болельщиков
24 октября
18:25
Хоккей

Видеообзор матча, или как "Барыс" на своем льду проиграл "Ак Барсу"
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика