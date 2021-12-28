Президент "Барыса" Борис Иванищев на итоговой пресс-конференции рассказал подробности перехода капитана Даррена Дица в московский ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний защитник перешел в российский клуб за денежную компенсацию и уже отметился первым голом.

"Даррен отдал многое "Барысу", но настала пора двигаться дальше. И самому игроку. К нему было приковано много внимания, и не только в хоккее. Настало время и другим игрокам заявить о себе. Приняли такое решение. Несколько клубов хотели усилиться, но предпочли ЦСКА. Это совместное решение. Мы пошли навстречу. И клубу это удобно, и ему. И для развития наших игроков это полезно", - рассказал Иванищев.

"Ак Барс" сломал игрока "Барыса", но казахстанцы перехитрили конкурента по КХЛ

Добавим, что следующий домашний матч "Барыса" против "Салавата Юлаева" пройдет 29 декабря, а ранее мы оценили шансы конкурентов за последние места в Восточной конференции. Показалось, что казахстанцы по ходу регулярного чемпионата больше потеряли, чем приобрели, ведь они лишились главной звезды.