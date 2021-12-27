Промах с легионерами и "слив" лидера. Как "Барыс" бьется за плей-офф КХЛ

"Барыс" отправил своего лидера в московский ЦСКА, а сам отчаянно борется за последние путевки в Кубок Гагарина. Некоторые моменты сезона, в котором казахстанский клуб может не прыгнуть выше головы, - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичная команда удивила, когда отпустила свою главную звезду и не угадала с легионерами, на которых сделала ставку. Есть и другие проблемы, мешающие казахстанцам быть успешнее.

1. Продажа Даррена Дица

Капитан не выдержал. "44"-й в конце прошлого сезона признавался, что хотел бы видеть в Нур-Султане сильную команду, в которую бы рвались сильные исполнители. Не получилось. "Барыс" не стал сильнее, а Дицу, при всем его почитании команды из Казахстана, уже 28 лет. Вряд ли "Барыс" сможет претендовать на что-то серьезное в скором времени, а уроженцу Канады надоел "день сурка".

"Барыс" и ЦСКА нашли точки соприкосновения. Рады и те, и другие. Первые продали самого дорогого игрока лиги, а вторые разнообразили состав. В игровом плане защитники казахстанского клуба, которым не хватало игровых минут, должны ликовать. Один из избранных хоккеистов ушел, и можно показывать себя. Осталось реализовать свои возможности.

2. Провал канадской тройки в первом звене

"Барыс" в хорошем настроении подошел к регулярному чемпионату КХЛ, собрав неплохой состав, но раскрыть потенциал игроки не смогли. Канадское трио Мэтт Фрэттин, Коди Куник и Кристиан Томас не стало лидерами обновленной казахстанской команды. Легионеры провалили старт сезона, а в "Барысе" решили, что виноват только Томас, и отказались от услуг "92"-го номера.

Могли выгнать и двух других исполнителей, но им не было замены, поэтому они до сих пор в составе. Куник разыгрался в новой для себя лиге, а вот с Фрэттином, скорее всего, все же расстанутся. В "Барысе" не в первый раз не угадывают с легионерами на роль лидеров, но в этот раз успели минимизировать сложные последствия, которые могли опустить "Барыс" к аутсайдерам турнира.

3. "Дырявая" оборона и нестабильное большинство

"Барыс" забил 109 голов, но пропустил на 19 больше. Всего у трех-четырех клубов лиги оборонительная статистика хуже, но почти все они за пределами топ-8 своих конференций. Слабость в этом компоненте отняла у "Барыса" несколько набранных очков, а вместе с этим пару позиций в таблице. С другой стороны, об этом забудут, если казахстанцы заберут одно из мест в плей-офф.

Что касается большинства, то оно просто "сломалось". "Барыс" реализует 19,4 процента розыгрышей с численным преимуществом, что позволяет входить в топ-15 сезона, но в последних матчах казахстанцам практически не удается создать остроту у чужих ворот. Возможно, что помогут вынужденные перерывы в календаре, когда можно будет подготовить новые комбинации. Иначе в плей-офф делать нечего.

4. Возвращение Линдена Вея

Не сразу, но "Барыс" нашел крепкого центрфорварда. Канадский форвард несколько сезонов назад неплохо дебютировал за казахстанцев, а затем перебрался к лидерам Западной конференции. Сейчас он вернулся и сразу взбодрил игру в ударном звене, набрав уже семь (4+3) очков. Для полноты канадскому легионеру не хватает пары напарников, которые были бы готовы к решениям Вея.

Томаш Юрчо, который присоединился к "Барысу" одним из последних, показывает неплохую индивидуальную технику, но еще не адаптировался в новой лиге, чтобы раскрыть весь свой потенциал. Словак набрал семь (2+5) очков, но вряд ли доволен стартом. Помимо Юрчо, Вею нужен еще один напарник. Возможно, что форвард силового плана с определенными техническими навыками.

"Барыс" обязан "грабить" конкурентов, или кого из российских соперников он может оставить без Кубка Гагарина

Добавим, что, помимо матча с "Автомобилистом", который пройдет сегодня, 27 декабря, "Барыс" на своем льду примет еще уфимский "Салават Юлаев". Эта встреча состоится 29 декабря.