Даррен Диц забросил первую шайбу за ЦСКА

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц забросил свою первую шайбу в московском ЦСКА после ухода из "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уроженец Канады помог своей новой команде одержать домашнюю победу над минским "Динамо".

Армейцы выиграли со счетом 6:4. Диц отличился на 50-й минуте в большинстве, это был пятый гол его команды в ворота соперника.

Напомним, "Барыс" объявил о продаже Дица, самого дорогого хоккеиста КХЛ, 17 декабря. Он выступал за казахстанский клуб с 2017 года. За это время защитник провел 269 матчей в КХЛ, в которых набрал 174 (67+107) очка.