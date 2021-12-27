"Ак Барс" сломал игрока "Барыса", но казахстанцы перехитрили конкурента по КХЛ

Канадский легионер Коди Куник выбыл из-за травмы после матча с "Ак Барсом", а "Барыс" сделал ключевые перестановки в звеньях, которые стали неожиданностью для прямого конкурента по Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Центральный форвард после не самого мощного дебюта в КХЛ оказался в третьей тройке, забив четыре за последний месяц. Куник заиграл вместе с казахстанцами Романом Старченко (6+15) и Кириллом Савицким (5+10), а жесткий силовой прием в Казани выбил его из строя. Сломалась и игра "Барыса", как в проигранной встрече с "Трактором".

На матч с "Автомобилистом" казахстанцы сменили звенья. В первое звено к Линдену Вею (4+3) отправились все те же Старченко с Савицким, а прежние напарники канадца, Якоб Берглунд (7+3) с Томашем Юрчо (2+5), были переведены в третью тройку. А пока соперник разбирался в перемещениях, выстрелили скрытые лидеры.

Никита Михайлис (16+24) с Кертисом Волком (12+27) стартовали в матче с 1+1 по очкам каждый, а Якоб Лилья (15+9) - с голевой передачи. Все шайбы забиты в равных составах. Снова не сработало большинство "Барыса": во втором периоде казахстанцы шесть минут с численным преимуществом. Форвард гостей Анатолий Голышев наказал за расточительность.

Если эксперимент удовлетворит тренерский штаб, то в заключительном матче календарного года против уфимского "Салавата Юлаева", который состоится через пару дней, мы увидим примерно те же сочетания. Потенциальные изменения, если они будут, ждем после новогоднего перерыва. У "Барыса" не так много вариантов, чтобы усиливать игру, но был выбран наилучший. "Автомобилист" явно не ожидал такого хода.

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Добавим, что домашний матч "Барыса" против "Салавата Юлаева" пройдет 29 декабря, а ранее мы оценили шансы конкурентов на последние места в Восточной конференции. Показалось, что казахстанцы по ходу регулярного чемпионата больше потеряли, чем приобрели, ведь лишились главной звезды.

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