Российский форвард отказал известному клубу КХЛ и выбрал "Барыс": он объяснил решение

Экс-форвард "Бырыса" и ряда других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) россиянин Станислав Бочаров рассказал о периоде своей карьеры в столичном клубе Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на AllHockey.Ru.

- Прошлый сезон в "Барысе" получился неудачным как для вас, так и для казахстанской команды в целом. Как бы вы описали этот отрезок карьеры?

- Хм, получился очень непростой отрезок. Но такие сезоны случаются у каждого хоккеиста в карьере. Я сделал выводы и сохранил рабочий настрой. В общем, полностью готов к новым задачам.

- Если не секрет, что за выводы?

- Нельзя останавливаться. Нужно работать и не опускать руки. Неудачи и сложные моменты бывают в карьере каждого спортсмена.

- Также в прошлом году вам довелось поработать под руководством Вячеслава Буцаева, от которого, как говорят, многие игроки "Сибири" в этом году просто выли. Как бы вы описали этого специалиста? Как он выстраивал отношения с командой в "Барысе"?

- На самом деле, я с ним не так долго работал, у нас с ним был очень короткий промежуток. Как я увидел, это очень требовательный специалист, который внимательно относится к дисциплине и деталям.

- Следите ли сейчас за клубом из Астаны? Как считаете, за счет чего "Барысу" в этом сезоне удалось вернуться в борьбу за попадание в плей-офф?

- Не скажу, что слежу конкретно за ним, но смотрю игры, когда есть возможность. Рад, что команда борется за плей-офф. У "Барыса" всегда был коллектив с высоким потенциалом. Сейчас там работает хорошо подобранный тренерский состав, а их легионеры дают результат.

- В прессе писали, что вы могли перейти в "Ак Барс", что было бы логично после хорошего сезона в Хабаровске. Тем более, это не чужой для вас клуб, вы росли в Казани с 15 лет… Почему все-таки выбрали "Барыс"?

- С "Барысом" я подписал контракт уже в октябре, мне просто хотелось играть. В Астане мне предложили хорошие условия и подходящую роль в команде. Поэтому я посчитал, что мне подходит этот вариант.

- Не жалеете об этом переходе?

- Да я вообще стараюсь в этой жизни ни о чем не жалеть. Я считал, что на тот момент для меня это было правильное решение. А как дальше сложилось, все прекрасно понимают.

- Неужели после ухода из "Барыса" вы так и не получили достойного предложения?

- Были различные варианты, но они не подходили мне в плане командной роли и задач. Для меня важно попасть в систему, где я смогу принести максимум пользы команде.

Напомним, что Бочаров выступал за "Барыс" в сезоне 2024/25. За 32 матча нападающий забил три шайбы и отличился двумя результативными передачами. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента.

Сегодня, 16 декабря, столичный клуб ждёт очередное испытание в КХЛ - подопечные Михаила Кравца сыграют в Екатеринбурге против местного "Автомобилиста". Встреча начнётся в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча доступна по этой ссылке.

