КХЛ сделала заявление о сенсации "Барыса"

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отреагировала на выездную победу "Барыса" над екатеринбургским "Автомобилистом" (4:1), передают Vesti.kz.

"Барыс" сотворил сенсацию и оформил разгром в КХЛ

"Барыс" отметил День независимости Казахстана победой"

— "Барыс" отметил День независимости Казахстана победой над "Автомобилистом" в гостях, успех астанчанам принесли дубль Семёна Симонова, две передачи Самата Данияра и 33 сэйва Андрея Шутова.

По первым сменам возникало ощущение, что команды не вошли в игровой ритм после паузы в чемпионате. "Барыс" рано получил большинство, однако брак в передачах помешал создавать моменты: на последней секунде меньшинства Владимир Галкин отразил бросок с хорошей позиции от Самата Данияра. "Автомобилист" закрепился в чужой зоне лишь к середине периода, но чуть ли не самый интересный момент Буше создал после индивидуального прохода в контратаке.

"Автомобилист" тоже получил большинство, но чуть не проспал контратаку, но Алихан Омирбеков не попал в створ. Обе команды продолжали ошибаться, однако плохое принятие решений влияло и на реализацию моментов, которая сильно хромала - даже если шансы появлялись после контратак. В результате реально опасных ситуаций за двадцать минут так и не возникло.

"Течение матча, больше похожее на предсезонку"

Второй период начинался в том же бессобытийном духе, что и первый. "Автомобилист" имел хорошую бросковую статистику, но большинство попыток шли с дальних расстояний. В большинстве хозяева имели неплохие моменты, однако не попадали в створ с пятака. А вот уже после окончания двухминутки гости забили: Данияр перехватил дальний пас Щучинова, ближняя скамейка позволила "Барысу" убегать сразу "4 в 1", и Семён Симонов завершил контратаку.

Гол, правда, "Автомобилист" не разбудил. Странное течение матча, больше похожее на предсезонку, продолжилось. Нельзя сказать, что хозяева не атаковали, однако несогласованность в атаке мешала им завершать моменты и добивать шайбу после отскоков. На этом фоне внезапно сверкнула контратака "Барыса", которую разогнал защитник Райан Уолш, но даже броском в створ она не закончилась. Зато астанинский клуб почувствовал вкус игры и забил второй гол почти из ниоткуда: пассивная игра хозяев в позиционной обороне завершилась тем, что Мэйсон Морелли после длинного виража отличным пасом нашёл Майкла Веккьоне в шикарной позиции.

Гости не сбавляли темп и добились разгрома

На третий период хозяева вышли уже с другим комплектом звеньев, однако радикально переломить игру это никак не помогало. "Барыс" не откатывался и упустил пару выгодных возможностей в большинстве: особенно активничал Веккьоне. В первой половине периода у хозяев был только один момент: Шутов спас после контрвыпада Данила Романцева. В целом гости не сбавляли темп и целились на третий гол.

На очередное большинство хозяев Заварухин выпустил игроков нижних звеньев в компании с Буше и это сработало: подключившийся к атаке Максим Осипов отправил шайбу под перекладину. Энтузиазм уральцев был коротким: через 50 секунд наброс Симонова от синей линии даже без подправлений превратился в гол, Галкин не справился с прямым броском. Впрочем, вскоре голкипер "Автомобилиста" спас команду, когда Омирбеков контратаковал в меньшинстве. В промежутке между этим Горбунов попал в перекладину.

Запал хозяев быстро кончился, уже за 3:30 до сирены команде пришлось снимать вратаря. Попытка не удалась: Макс Уиллман забил в пустые ворота и поставил точку. "Барыс" впервые за шесть матчей победил в основное время, — пишет пресс-служба КХЛ.

После 36 проведённых встреч команда Михаила Кравца имеет в активе 32 очка и располагается на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

"Автомобилист" по итогам этого матча потерял одну строчку и опустился на пятое место, набрав 39 очков.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!