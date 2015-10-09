Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 21:19
 

"Барыс" сотворил сенсацию и оформил разгром в КХЛ

  Комментарии

"Барыс" сотворил сенсацию и оформил разгром в КХЛ ©ХК "Барыс"

В Екатеринбурге завершился матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным "Автомобилистом" и астанинским "Барысом", передают Vesti.kz.

Первый период не подарил зрителям забитых шайб. Однако уже во второй двадцатиминутке гости отличились сразу два раза, огорчив фанатов "Автомобилиста". Сначала свой удар реализовал 20-летний форвард Семён Симонов после передачи Самата Данияра. Затем преимущество "Барыса" удвоил американский нападающий Майк Веччионе - ассисты на счету Мэйсона Морелли и Кирилла Панюкова.

В третьем отрезке хозяева льда всеми силами пошли вперёд за камбэком и благодаря усилиям Максима Осипова смогли сократить разницу. Однако спустя 70 секунд Симонов оформил дубль, деморализовав соперника.

В самой концовке Макс Уиллман довёл счёт до разгромного, забросив шайбу в пустые ворота - 4:1.

Таким образом, "Барыс" бьёт записного фаворита и увозит из Екатеринбурга уверенную победу. После 36 матчей подопечные Михаила Кравца набрали 32 очка и идут на девятом месте Восточной конференции КХЛ.

"Автомобилист", в свою очередь, после этой игры опускается на пятое место с 39 баллами.


