Кравец объяснил сенсацию "Барыса" в КХЛ

Главный тренер столичного "Барыса" Михаил Кравец высказался о победе над екатеринбургским "Автомобилистом" (4:1) в выездном матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

"Хочу поздравить Казахстан с праздником. Мы рады, что в этот день мы победили. Готовились к этой игре. Понимали, что за команда "Автомобилист" - серьёзный коллектив, практически все четыре звена укомплектованы мастеровитыми игроками, плюс сильные вратари. Такую команду непросто обыграть. Рад, что ребята проявили дисциплину и терпение в обороне", — цитирует слова Кравца Shaiba.kz.

— Очень трудным был второй период. Хотя мы и забили два гола, они пришли после контратак - мы использовали свои шансы. В третьем периоде было удаление, "Автомобилист" его реализовал, но очень здорово, что уже в следующую смену мы сразу вернулись в игру и забили хороший гол. Сегодня мы много старались, в частности, активно бросали защитники. "Автомобилист" низко играет в обороне, и мы хотели использовать это, подключая защитников. В целом мы игрой довольны, но это всего лишь одна победа. Её, конечно, недостаточно, чтобы уверенно говорить о плей-офф. Нужно двигаться дальше. Впереди у нас тоже серьёзный соперник - московское "Динамо", — добавил российский специалист.

После 36 сыгранных матчей "Барыс" под руководством Михаила Кравца набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

"Автомобилист" по итогам встречи опустился на пятую позицию в том же дивизионе, имея в активе 39 баллов.

Следующий матч астанчане проведут 18 декабря в Москве, где их у себя на льду примет "Динамо".

Ранее КХЛ сделала заявление о сенсации "Барыса".

