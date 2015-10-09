Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 17:30
 

Экс-тренер "Барыса" из Казахстана возглавил топ-клуб КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Экс-тренер "Барыса" из Казахстана возглавил топ-клуб КХЛ Евгений Корешков. ©ХК "Барыс"

Челябинский "Трактор" официально объявил о назначении Евгения Корешкова на пост главного тренера команды, передают Vesti.kz.

Поделиться

Челябинский "Трактор" официально объявил о назначении Евгения Корешкова на пост главного тренера команды, передают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Корешков присоединился к тренерскому штабу "Трактора" ещё 21 ноября 2025 года, после чего был утверждён в статусе главного тренера. В своей карьере он работал в системе магнитогорского хоккея — "Металлурге-2", "Стальных Лисах" и основном "Металлурге", а также в "Барысе", ЦСКА и СКА. Наибольших успехов специалист добился в "армейском" клубе Москвы, где с 2019 по 2022 год входил в тренерский штаб и дважды выиграл Кубок Гагарина в роли ассистента главного тренера.

Евгений Корешков является воспитанником усть-каменогорского хоккея и хорошо знаком казахстанским болельщикам. С 2015 по 2017 год он возглавлял столичный клуб Казахстана - "Барыс".

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги "Трактор" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 36 матчах. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина челябинский клуб дошёл до финала, подтвердив статус одного из ведущих коллективов лиги.

"Барыс" получил усиление на матч КХЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Свердловская обл., Екатеринбург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Автомобилист
Автомобилист
(Екатеринбург)
0:1
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Автомобилист
Ничья
Барыс
Проголосовало 26 человек

Реклама

Живи спортом!