"Барыс" получил усиление на матч КХЛ ©

Астанинский "Барыс" сделал заявление по своему американскому нападающему Майклу Веккьоне, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, ожидается возвращение в строй Веккьоне, пропустившего игру в Магнитогорске из-за повреждения. В нынешнем сезоне он провел 31 матч и набрал 22 (8+14) очка.

На данный момент в лазарете казахстанского клуба находится Тайлер Уотерспун.

Сегодня, 1 декабря, "Барыс" сыграет на выезде с новосибирской "Сибирью" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало матча - в 17:30 по времени Астаны.

Интересно, что астанчанам будет противостоять уже третий главный тренер новосибирцев в текущем сезоне. После отставок Вадима Епанчинцева и Вячеслава Буцаева командой руководит Ярослав Люзенков.

К этой игре "Барыс" подходит на серии из трёх поражений подряд, и она завершит очередную выездную серию в КХЛ. Далее предстоят два домашних матча с московским "Спартаком" (5 декабря) и той же "Сибирью" (7 декабря).

