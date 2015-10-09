Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 1 декабря, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит новосибирская "Сибирь", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Новосибирске и стартует в 17:30 по времени Астаны. Её в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим противостоянием астанчане с 27 очками занимают десятое место в таблице Восточной конференции, где новосибирцы располагаются на последней, 11-й строчке, набрав 21 балл.

В лазарете казахстанского клуба находится только Тайлер Уотерспун.

К этой игре "Барыс" подходит на серии из трёх поражений подряд, и она завершит очередную выездную серию в КХЛ. Далее предстоят два домашних матча с московским "Спартаком" (5 декабря) и той же "Сибирью" (7 декабря).

