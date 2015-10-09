Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 07:31
 

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 1 декабря, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит новосибирская "Сибирь", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Новосибирске и стартует в 17:30 по времени Астаны. Её в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим противостоянием астанчане с 27 очками занимают десятое место в таблице Восточной конференции, где новосибирцы располагаются на последней, 11-й строчке, набрав 21 балл.

В лазарете казахстанского клуба находится только Тайлер Уотерспун.

К этой игре "Барыс" подходит на серии из трёх поражений подряд, и она завершит очередную выездную серию в КХЛ. Далее предстоят два домашних матча с московским "Спартаком" (5 декабря) и той же "Сибирью" (7 декабря).

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Новосибирская обл., Новосибирск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 17:30   •   не начат
Сибирь
Сибирь
(Новосибирск)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Сибирь
Ничья
Барыс
Проголосовало 23 человек

