КХЛ
Сегодня 07:40
 

Прямая трансляция матча "Автомобилист" - "Барыс" в КХЛ

  Комментарии

Прямая трансляция матча "Автомобилист" - "Барыс" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 16 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором "Автомобилист" примет "Барыс", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Екатеринбурге и начнётся в 19:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

В этом сезоне КХЛ команды уже встречались: в ноябре в Астане матч закончился победой "Барыса" - 3:2 в овертайме.

На данный момент "Автомобилист" с 39 очками после 34 матчей занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. "Барыс" (30 очков в 35 играх) занимает девятую строчку. При этом казахстанский клуб в шести последних матчах КХЛ потерпел пять поражений.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Свердловская обл., Екатеринбург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Автомобилист
Автомобилист
(Екатеринбург)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Автомобилист
Ничья
Барыс
Проголосовало 4 человек

