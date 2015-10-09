Прямая трансляция матча "Автомобилист" - "Барыс" в КХЛ

Сегодня, 16 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором "Автомобилист" примет "Барыс", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Екатеринбурге и начнётся в 19:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

В этом сезоне КХЛ команды уже встречались: в ноябре в Астане матч закончился победой "Барыса" - 3:2 в овертайме.

На данный момент "Автомобилист" с 39 очками после 34 матчей занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. "Барыс" (30 очков в 35 играх) занимает девятую строчку. При этом казахстанский клуб в шести последних матчах КХЛ потерпел пять поражений.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!