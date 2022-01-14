Нападающий "Северстали" Даниил Вовченко забил красивый лакросс-гол в матче против "Нефтехимика" в регулярном чемпионате КХЛ, но его команда проиграла, передает корреспондент Vesti.kz.

Форвард отличился на 27-й минуте матча, но его команда проиграла с семью забитыми голами (2:5). Екатеринбуржцы, в свою очередь, выиграли первый матч в 2022 году, сократив отставание от "Барыса" в Восточной конференции до шести очков.

Конкурент "Барыса" выиграл первый матч в 2022 году и приблизился к казахстанцам в КХЛ

Добавим, что ранее КХЛ отменила второй матч с участием "Барыса", а игры турнира, которые должны были пройти с 15 по 21 января, перенесены на более поздний срок. Регулярный чемпионат официально приостановлен.