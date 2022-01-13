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Конкурент "Барыса" выиграл первый матч в 2022 году и приблизился к казахстанцам в КХЛ

Конкурент "Барыса" выиграл первый матч в 2022 году и приблизился к казахстанцам в КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

"Автомобилист" забил пять голов соперникам после возвращения к играм в КХЛ и сократил отставание от "Барыса" в Восточной конференции, передает корреспондент Vesti.kz.

Российская команда была отлучена от игр регулярного чемпионата из-за заражений COVID-19, но в первом матче в 2022 году обыграла "Северсталь" из Череповца со счетом 5:2.

Этот результат позволил "Автомобилисту" набрать 42 очка в 45 матчах, но они остались на десятом месте. "Барыс", идущий в таблице конференции на восьмой позиции, остался с 48 баллами после 47 игр.

Минус три конкурента? Как "Барыс" пробивается в плей-офф КХЛ

Добавим, что ранее КХЛ отменила второй матч с участием "Барыса", а игры турнира, которые должны были пройти с 15 по 21 января, перенесены на более поздний срок. Регулярный чемпионат официально приостановлен.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист Коронавирус

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