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КХЛ решила приостановить чемпионат с участием "Барыса". Подробности

КХЛ решила приостановить чемпионат с участием "Барыса". Подробности
©РИА Новости
Новости спорта Хоккей КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на неделю приостановила регулярный чемпионат, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На сайте лиги отмечается, что по состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых она объявит дополнительно. 
 
Также принято решение не проводить матч "Локомотив" - "Ак Барс", запланированный на 13 января.

Расписание ближайших игровых дней:

12 января

"Адмирал" - "Сибирь"
"Нефтехимик" - "Трактор"

13 января

"Автомобилист" - "Северсталь"
"Витязь" - "Барыс"
СКА - "Сочи" (в ХК "Сочи" пять ПЦР+, решение будет принято в день игры)

14 января

"Адмирал" - "Сибирь"

Таким образом, матчи "Барыса" с "Салаватом Юлаевым" (15 января), "Ак Барсом" (17 января) и "Авангардом" (19 января) будут перенесены на более поздние даты.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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