КХЛ решила приостановить чемпионат с участием "Барыса". Подробности

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на неделю приостановила регулярный чемпионат, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На сайте лиги отмечается, что по состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых она объявит дополнительно.



Также принято решение не проводить матч "Локомотив" - "Ак Барс", запланированный на 13 января.

Расписание ближайших игровых дней:

12 января

"Адмирал" - "Сибирь"

"Нефтехимик" - "Трактор"

13 января

"Автомобилист" - "Северсталь"

"Витязь" - "Барыс"

СКА - "Сочи" (в ХК "Сочи" пять ПЦР+, решение будет принято в день игры)

14 января

"Адмирал" - "Сибирь"

Таким образом, матчи "Барыса" с "Салаватом Юлаевым" (15 января), "Ак Барсом" (17 января) и "Авангардом" (19 января) будут перенесены на более поздние даты.